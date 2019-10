Entidade reúne clã da arbitragem tributária no Brasil

O Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária (IBAT) será lançado no Brasil no fim do mês. A entidade reunirá nomes de peso do setor como o advogado Roberto Pasqualin, que ocupará a presidência. A arbitragem tem ganhado espaço cada vez maior no País para a solução de disputas, já que, além do tempo, muitas vezes reduz custos em relação a processos que se movimentariam na Justiça. O lançamento do IBAT acontece durante a The São Paulo Arbitration Week (SPAW), que debaterá temas tributários, entre os dias 21 e 27 de outubro.