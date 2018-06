Mais de 40 entidades empresariais cariocas se reuniram hoje no Rio de Janeiro e fecharam, em reunião na tarde de hoje, pelo apoio ao decreto de intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. A visão das entidades é de que essa é a única forma de combater a questão de segurança no Estado. As entidades já tinham formado uma coalizão para tratar do problema de segurança no Rio.