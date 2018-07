Entidades do setor financeiro se unem para fomentar fintechs no Brasil

Entidades do setor financeiro se uniram para fomentar empresas novatas e com suporte tecnológico, as chamadas fintechs, no Brasil. Uma reunião para debater o desenvolvimento desses grupos acontece nesta segunda-feira, dia 22, no Rio de Janeiro, e contará com representantes da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que reúne 29 instituições financeiras, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Banco Central (BC).

Economia digital

O foco do encontro é avaliar como esses negócios de tecnologia financeira e economia digital podem contribuir para ampliar a oferta de crédito e promover um canal de diálogo entre empresas do setor financeiro. A ação para apoiar startups integra as atividades do Laboratório de Inovação Financeira (LAB), criado em agosto de 2017 por um conjunto de entidades do segmento.

