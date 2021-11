Entrada em supermercados deve ajudar Bob’s a retomar receita de R$ 1,2 bi

O Bob’s acaba de chegar aos supermercados com o lançamento do Bob’s em Casa, por meio de licenciamento de sanduíches pré-prontos da marca. Lançado na rede St. Marché, em São Paulo, o produto também estará à venda nos restaurantes e nas plataformas de delivery.

Foram investidos R$ 400 mil em pesquisa, desenvolvimento e comunicação do Bob’s em Casa. Será uma das iniciativas da empresa para retomar a receita de 2019, de R$ 1,2 bilhão. No ano passado, em decorrência da pandemia e do fechamento das lojas, o faturamento foi de R$ 930 milhões.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/11/21, às 11h59.

