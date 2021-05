Entre maiores escritórios da XP, Bluetrade chega a SP e quer dobrar de tamanho

Nascido em Franca, no interior de São Paulo, o escritório de agentes autônomos ligados à XP BlueTrade planeja dobrar de tamanho este ano, com a abertura de uma nova filial na capital paulista. Hoje, a empresa tem mais de R$ 9 bilhões em ativos sob custódia e figura entre as três maiores operações ligadas à XP Investimentos.

Com sua nova laje, na região da Faria Lima, a ideia é alcançar os R$ 16 bilhões em custódia, até o fim do ano. Para isso, a meta é contratar 100 assessores na unidade paulista e mais 100 em outras regiões. Fundada em 2009, a BlueTrade está presente em 10 cidades e quatro capitais.

