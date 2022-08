Entregas de cargas pela Azul devem crescer 23% com ajuda do e-commerce

Enquanto a Gol firma uma parceria de longo prazo com o Mercado Livre para aeronaves cargueiras dedicadas, a Azul busca colocar seus ovos em várias cestas no segmento de carga. A companhia projeta entregar 19,6 milhões de pacotes no mercado doméstico em 2022, um avanço de aproximadamente 23% sobre o volume do ano passado, impulsionado principalmente pela expansão do e-commerce.

Para a diretora da Azul Cargo, Izabel Reis, o comércio eletrônico trouxe outro patamar para a companhia, embora o braço logístico da aérea também atenda, por exemplo, montadoras com entregas de autopeças para suas linhas de produção. Os itens transportados mais comuns são vinhos, flores, frutas, pescados, confecções e eletrônicos.

Azul Cargo faturou mais de R$ 1 bi em 2021

Em 2021, a Azul Cargo faturou mais de R$ 1 bilhão e, para este ano, a companhia estima que a receita crescerá, diante do aumento da frota de dois para sete cargueiros e da expansão da malha de aviões de passageiros, o que amplia a possibilidade de transporte de carga na “barriga” dos aviões. A Azul Cargo opera ainda uma rede com 310 lojas, nomeadas pela companhia, para coleta e despacho das cargas.

Além da capilaridade, diz a executiva, a Azul tem aeronaves cargueiras dedicadas e ainda conta com modelos pequenos, que conseguem pousar em aeroportos menores. A estratégia é importante principalmente diante do avanço da Gol, que recentemente fechou uma parceria de dez anos com o Mercado Livre que prevê seis aeronaves dedicadas à gigante do e-commerce, com opção de outras seis até 2025. O diretor-executivo da GolLog, Júlio Perotti, disse ao Broadcast que não descarta olhar outras oportunidades de parcerias no futuro.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 24/08/2022, às 11h52.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.