EPE está de olho na guerra para planejar o futuro da energia no Brasil

A guerra da Rússia contra a Ucrânia está influenciando o trabalho de análise de cenário da Empresa de Planejamento Energético (EPE). “As análises e as premissas de preço do petróleo utilizadas pela EPE nos estudos de planejamento energético são frequentemente afetadas pela geopolítica e a situação de conflito envolvendo Rússia e Ucrânia é muito relevante”, afirmou a entidade.

Os técnicos debruçam-se especialmente sobre o que diz respeito ao gás natural liquefeito (GNL), utilizado em larga escala no Brasil para produzir eletricidade. Segundo a EPA, o GNL dá “flexibilidade para o sistema elétrico brasileiro, complementando a produção nacional e a importação por gasoduto”.

O preço do petróleo também está no radar, mas a leitura é de que Petrobras é uma grande produtora e que, por isso, não há risco de abalos no abastecimento interno. Ainda assim, as futuras análises da EPE relativas aos preço da commodity e também do GNL já devem revelar os efeitos do conflito no mercado brasileiro.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/03/22, às 17h16.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com