Equinix separa R$ 2,1 bi para investir em data centers no Brasil até 2025

A Equinix, empresa global de infraestrutura digital, vai desembolsar US$ 17 milhões até o fim deste ano para ampliar o data center SP5x, na região metropolitana de São Paulo. O valor faz parte dos US$ 420 milhões, ou mais de R$ 2,1 bilhões pelo câmbio atual, que a empresa irá investir nessa e outras duas unidades de hiperescala (de uso intensivo de dados) ao longo de três anos.

Os empreendimentos de varejo, que atendem uma maior quantidade de clientes, não entram nessa conta. Por isso, a cifra pode superar a expectativa inicial.

Segundo Eduardo Carvalho, presidente da Equinix no Brasil, os data centers são “o alicerce da economia digital, que vem crescendo exponencialmente”. Com a aceleração do setor de tecnologia na pandemia, “a única forma de sobreviver na crise é digitalmente”. De olho na demanda, a companhia quer construir os data centers SP6, SP7, SP8 e SP9, ainda sem prazo definido.

O SP5x é o primeiro data center de hiperescala da Equinix nas Américas e integra uma joint venture global com o GIC (fundo soberano de Cingapura). O empreendimento soma US$ 69 milhões em aportes desde a inauguração, em outubro.

Após a conclusão de todas as fases de expansão, que não têm prazo específico, pode chegar a US$ 116,4 milhões com 14.4 MW de capacidade. Não há previsão também para o início das construções dos outros dois data centers de hiperescala previstos no plano de investimentos de US$ 420 milhões.

Apesar do bom momento para as companhias de tecnologia, a Equinix não está imune ao cenário macroeconômico desafiador. Segundo Carvalho, a empresa também sofre com a pressão a inflação e tem aumentado o estoque de insumos para driblar uma possível crise de abastecimento e a alta de preços.

O conflito entre Rússia e Ucrânia não impacta diretamente as contas da Equinix. No entanto, a companhia decidiu não investir direta ou indiretamente na Rússia até que a questão da guerra se resolva e haja um governo que reconheça os direitos de outras nações soberanas. A região mais recente na qual a empresa avançou foi a África, que passou a contar com operações na Nigéria, Gana e Costa do Marfim.

