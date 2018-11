Equipe econômica de Bolsonaro se prepara para participar de fórum em Davos

Os futuros membros da equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro (PSL) já se preparam para a participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, reconhecido por ser uma “vitrine” para o mundo econômico. A participação de Paulo Guedes, o futuro ministro da Economia, é dada como certa no evento, marcado para o fim de janeiro nos Alpes Suíços.

Contra o tempo. Ainda não se sabe, contudo, sobre a presença do economista Roberto Campos Neto, que assumirá a presidência do Banco Central (BC) no lugar de Ilan Goldfajn. Isso porque pode ser que não haja tempo hábil para ele ser empossado no cargo antes da data, tendo em conta a exigência de uma sabatina prévia da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e confirmação do nome pelo Plenário.