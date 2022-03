Escalada do conflito na Ucrânia paralisa agenda de ofertas em bolsa

A tensão causada pela guerra da Rússia contra Ucrânia paralisou uma agenda difícil de ofertas subsequentes (de empresas que já têm capital aberto, os chamados follow on) em bolsa. Essas emissões já vinham sendo prejudicadas pelas eleições no Brasil e pela alta do juro local e global. Mais do que nunca, a palavra de ordem é cautela, dada à incerteza que pode escalar para o envolvimento de outros países no conflito. Nesse ambiente, a volta das aberturas de capital (IPO, em inglês), que já estavam paradas desde agosto, fica ainda mais distante.

“Estamos em um ambiente em que nenhuma possibilidade pode ser descartada, sendo que o envolvimento de outros países poderia levar a um colapso global”, afirmou Pedro Mesquita, responsável pelo banco de investimento da XP. “Não acho o provável e nem é esse o cenário com que trabalhamos, mas é possível. Isso traz muita incerteza e todos no mercado aguardam.”

Desde o início do conflito, há uma semana, um movimento de fuga de ativos de risco vem ganhando força no mercado internacional.

A guerra tem ainda efeito inflacionário, que deve se alongar por mais tempo e aumentar as preocupações com elevação de juro globalmente, que tem efeito negativo em bolsa. “Até aqui, a questão da inflação era o efeito da pandemia na cadeia de suprimentos, agora se acrescentou a guerra”, disse Mesquita.

Segundo ele, o ambiente já estava prejudicado pelas eleições e outras incertezas locais. “Hoje, temos uma janela seletiva, pelo menos por hora, sem considerar um desdobramento para o pior na guerra”, disse. Para ele, os gestores se retraíram de um movimento que vinham fazendo, mesmo que timidamente, de volta à bolsa e que favoreceu o real contra o dólar. “O dólar estaria em nível bem mais baixo não fosse a guerra”, disse.

Aversão a risco

“A escalada do conflito está afetando todas as classes de ativos e causando uma aversão ao risco no mercado mundial”, afirmam os estrategistas do banco dinamarquês Nordea, Niels Christensen e Philip Maldia Madsen. “Nada como uma guerra para tornar o futuro ainda mais imprevisível.” Nesse cenário, de “baixa visibilidade e riscos elevados”, os investimentos em ações são os mais afetados, dizem. Com isso, a expectativa é que os próximos meses sejam difíceis para novas ofertas.

Para o diretor de um banco de investimento brasileiro, a janela para follow on não costuma se fechar, porque sempre há o referencial da ação da empresa e de seus pares na tela, mas no momento não há clima para emplacar nenhuma oferta. Os investidores estrangeiros, que vinham participando das últimas operações, tendem a ficar mais cautelosos e avessos a ações.

Sobre os IPOs, ele acha que a janela que tenderia a se abrir em abril ou maio, agora é uma dúvida. Vai depender de quanto tempo durar o conflito ou se outros países serão envolvidos. Só este ano, 17 empresas já desistiram de fazer IPO na B3.

De janeiro para cá, algumas poucas empresas brasileiras listadas na B3 captaram quase R$ 12 bilhões em ofertas subsequentes na bolsa. A mais recente foi a Alpargatas que, antes do agravamento da crise na Ucrânia, levantou R$ 2,5 bilhões.

Com os estrangeiros marcando presença nas ofertas, dado os valores atraentes dos papéis da bolsa brasileira em relação às internacionais e o interesse em ações relacionadas commodities, a expectativa era de que mais empresas aproveitariam esse fluxo para captar por meio de follow ons antes das eleições em outubro.

Entre eles, ofertas gigantes de Eletrobras e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que pretende enxugar sua carteira de renda variável, provavelmente com ofertas de ações da Petrobras, JBS e Vale.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast no dia 03/03/22, às 08h10.

