A escola de tecnologia Ironhack acaba de definir São Paulo para receber investimentos em sua nova unidade. O desembolso, de R$ 7,5 milhões, será possível após receber um aporte de US$ 3 milhões do fundo JME Venture Capital. A escola já tem presença em Madri, Barcelona, Paris, Berlim, Cidade do México, Amsterdã e Miami.

