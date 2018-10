Escritório carioca Bumachar advogados abre filial em São Paulo

O escritório carioca Bumachar Advogados Associados, especializado em recuperação judicial e falências, está inaugurando uma filial em São Paulo, no Jardim Paulista. Com mais de 40 anos no mercado do Rio de Janeiro e atuação exclusiva junto a devedores, o escritório é comandado por Juliana Bumachar, também presidente da Comissão de Recuperação Extrajudicial, Judicial e Falência da OAB Rio. Em São Paulo, o escritório será capitaneado por Pedro Simas e irá atuar também na área de contencioso cível. A expectativa é aumentar em 30% o número de casos com a inauguração da filial já em seu primeiro ano de operação.

