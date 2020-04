Escritório cria ferramenta para cálculo salarial de MP que flexibiliza relações trabalhistas

Com dezenas de clientes interessados em adotar as medidas permitidas pela MP 936, que autoriza empregadores a reduzir salários e jornada de trabalho durante a pandemia do coronavírus, o Campos Mello Advogados desenvolveu uma calculadora que facilita os cálculos salariais.

Matemática da crise. A ferramenta tem três opções para facilitar a vida das empresas. Uma permite o cálculo dos salários dos trabalhadores que terão contrato suspensos, no caso de empresas com receita bruta de até R$ 4,8 milhões. Outra opção é o cálculo dos salários nos contratos suspensos por empresas com faturamento superior aos R$ 4,8 milhões, que devem dar ajuda compensatória de 30% do valor do salário durante o período de suspensão. Nesse caso, por exemplo, a calculadora mostra que um trabalhador com salário de R$ 5.000 receberá R$ 2.769,12, com redução de 44,62% em relação ao salário bruto regular.

Redução de jornada. Há ainda uma terceira alternativa, que permite aos patrões calcular o salário por faixa de redução da jornada de trabalho – 25%, 50% ou 70%, conforme a MP – com o consequente corte nos pagamentos. A banca tem sido procurada por clientes dos mais variados setores, entre eles telefonia, petróleo, hotelaria, comércio, navegação e comércio. A demanda mais forte vem do eixo Rio-São Paulo.

