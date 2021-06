Escritório de agentes autônomos One estuda sociedade com BTG, mas sem corretora

O escritório One, primeiro a migrar da XP para o BTG Pactual em 2018, pode seguir a tendência de ter o banco como sócio parceiro, mas não necessariamente pretende ser uma corretora. O One quer esperar o pronunciamento da Comissão de Valores Mobiliários, que trabalha em eventual mudança de pontos relevantes da regulação dos agentes autônomos e deve permitir que sejam reconhecidas como sociedades anônimas e ter sócios investidores. Os custos de ser corretora são elevados, principalmente os relacionados ao fisco.

Com R$ 3 bilhões em ativos sob custódia, o One estima fechar 2021 com R$ 4 bilhões em suas mãos. O escritório concentra clientes private, com R$ 3 milhões disponíveis a serem aplicados. Recentemente, porém, criou uma unidade digital para quem tem mais de R$ 100 mil para investimento.

A partir dos próximos anos, a One se estrutura para tentar crescer aceleradamente. Quando saiu da XP, tinha R$ 1 bilhão em ativos sob custódia. Mas essa base caiu drasticamente, já que pela regulação os clientes não são dos escritórios de agentes autônomos. A decisão de migrar é dos clientes.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 08/06, às 18h16.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com