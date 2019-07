Escritórios de advocacia estrangeiros acompanham situação da Avianca Brasil

A recuperação judicial da Avianca no Brasil é monitorada de perto por grandes escritórios de advocacia estrangeiros. Muitos fizeram questão de assistir palestra dada por Joel Thomaz Bastos, advogado do escritório responsável pela defesa da companhia aérea no processo de recuperação judicial no Brasil em evento em Nova York. Na plateia estavam grandes escritórios, como Cleary Gotlieb e Davis Polk.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter