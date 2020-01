Escritórios de agentes autônimos ligados à XP querem comprar a Guide

Corre na rádio corredor do mercado que quatro dos principais escritórios de agentes autônomos credenciados à XP Investimentos estão interessados em fazer uma proposta conjunta por 100% da Guide Investimentos. Messem, Monte Bravo, Acqua Investimentos e Eu Quero Investir! estariam analisando as condições do negócio. Juntos eles têm mais de R$ 25 bilhões em custódia.

Amigos. O interesse não seria competir, nem perder o vínculo com a XP, mas ter acesso à carteira de clientes da Guide, além de aproveitar as sinergias com a DTVM e a gestora. A corretora poderia se manter atuante, mas com uma gestão independente. A Guide pertence à chinesa Fosun, que contratou o Credit Suisse para conduzir o processo de venda do negócio, segundo antecipou o jornal Valor Econômico. A Fosun comprou a Guide há apenas quatro anos. Na época, ela era avaliada em R$ 414 milhões.