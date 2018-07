A rede brasileira de depilação Espaçolaser acaba de investir US$ 2 milhões para levar a franquia para a Argentina, onde será conhecida por Definit. A abertura da unidade no país vizinho dá início ao processo de internacionalização da marca na América Latina, onde a expectativa é alcançar 90 lojas nos próximos cinco anos. Atualmente, a Espaçolaser conta com 370 unidades no Brasil e prevê a abertura de mais 130 ainda este ano.