Espaços desocupados em prédios corporativos aumentam em SP em agosto

A quantidade de espaços vagos nos prédios corporativos de alto padrão na cidade de São Paulo teve um leve crescimento, de 22,9% para 23,3%, entre julho e agosto, segundo dados da consultoria imobiliária Cushman & Wakefield.

Embora o mercado tenha voltado a mostrar um aquecimento no volume de locações nos últimos meses, o total de áreas disponíveis para comercialização cresceu no período, com a entrega de uma nova torre de 42 mil metros quadrados, como parte do empreendimento Parque da Cidade Corporate, na zona sul.

Mais prédios. A consultoria estima que São Paulo deve receber pelo menos mais dois novos edifícios até o final do ano nas regiões da Faria Lima e da Marginal Pinheiros. Esses prédios vão agregar um total de 33 mil metros quadrados de áreas locáveis ao estoque, pressionando negativamente a vacância e os valores de comercialização. No fim de agosto, os preços dos aluguéis fecharam em R$ 90,90 por metro quadrado. (Circe Bonatelli)

