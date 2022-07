Espaços vagos em galpões logísticos chegam ao menor nível já registrado

Os galpões logísticos que abrigam centros de distribuições de mercadorias continuam em crescimento no Brasil, impulsionados pela expansão do comércio eletrônico. Em São Paulo, a área vaga ficou em apenas 9,6% no fim de junho, de acordo com a consultoria imobiliária Newmark. O levantamento é realizado desde 2014. Em março, a vacância estava em 11,4%. No primeiro semestre deste ano, os espaços alugados atingiram 561 mil m2, o dobro do mesmo período do ano anterior.

Entre as principais locações do último trimestre estão dois contratos fechados pela Shopee em Santana do Parnaíba e em Ribeirão Preto, outro da L’Oréal em Jarinu (região de Atibaia), e outro da Expresso Transporte e Turismo em Louveira.

Preços subiram 15% em relação ao ano passado

Com o mercado aquecido, o preço pedido médio mensal de locação em São Paulo fechou em R$ 21,17/m2 no segundo trimestre, 2,9% acima no primeiro trimestre e 15% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

O parque de imóveis logísticos no Brasil chegou à marca de 29 milhões de m2 na metade de 2022 contra 16 milhões de m2 em 2014 – época em que ramo imobiliário ainda era incipiente. É como se 1.575 campos de futebol tivessem sido construídos nesse período.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 21/07/22, às 15h30

