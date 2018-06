Espanhol Real Madrid consegue reaver domínio de site no Brasil

Coluna do Broadcast

Após três meses de disputa, o time espanhol de futebol Real Madrid conseguiu recuperar o domínio “realmadrid.com.br” no Brasil. O endereço havia sido registrado por um brasileiro, em 2014, para hospedar um site com informações sobre o time e seus jogadores. O Real Madrid levou o caso ao Centro de Arbitragem e Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em novembro de 2017, e a decisão foi publicada na semana passada. O advogado Eduardo Machado, do escritório de propriedade intelectual Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, foi o indicado para tocar o caso.

