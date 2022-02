Especialistas em eventos universitários se juntam e criam empresa de R$ 90 mi

Cinco empresas de entretenimento especializadas em jogos universitários e formaturas juntaram-se para formar o Feel Alive Co., que nasce com 350 festas contratadas e previsão de faturamento de R$ 90 milhões este ano. As companhias agora tornaram-se verticais do grupo: Formô (formaturas), Criativa (jogos e eventos universitários), Atmosfera (entretenimento) e duas especializadas em foto e filmagem, Cena5 e Revelô.

Segundo André Biazzo, diretor financeiro da Feel Alive, a ideia é consolidar uma base de clientes, que ficará ligado à empresa por um período maior do que o da faculdade. A inspiração é a National Collegiate Athletic Association (NCAA), associação que junta os organizadores da maior parte dos programas de esportes universitários dos EUA.

Para Biazzo, a retração de dois anos vivenciada pelo setor durante a pandemia aumentou a “sede” por entretenimento, o que irá impulsionar os negócios nesse período de retomada. Os eventos contratados para 2022 estão sendo conduzidos pelas unidades de negócio de São Paulo, Campinas e Curitiba. No total, o grupo emprega 122 pessoas.

A Feel Alive tem duas macrodivisões: uma voltada ao relacionamento com o consumidor (shows, formaturas, eventos universitários, artistas, fotos e filmagens e bares, com um estúdio de análise de tendências) e outra com o B2B (business-to-business) e soluções internas.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 22/02/22, às 17h08.

