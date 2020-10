Esquenta briga das teles no mercado de veículos conectados

A operadora Algar Telecom está entrando no mercado de veículos conectados por meio do lançamento do aplicativo Next Move Car, em uma parceria com a empresa Drive On. O aplicativo transforma carros, caminhões ou motos em máquinas inteligentes, com controles, medições e alertas de velocidade, localização, consumo de combustível e necessidade de manutenção das peças, entre outros itens.

Velozes. Com a parceria, a Algar quer disputar espaço no segmento de tecnologia veicular e alcançar clientes como seguradoras, frotistas, locadoras e concessionárias. Até 2023, as vendas globais de dados de carros conectados será superior U$ 1 bilhão. O marketing e a publicidade direcionados a esses veículos devem superar U$ 500 milhões, de acordo com estimativas da consultoria Gartner.

E furiosos. A iniciativa da Algar esquenta a briga local das teles para ocupar o promissor segmento de inteligência automotiva. Nesta quarta-feira, 28, a TIM fará um evento público para anunciar uma parceria com a Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Já a Vivo, por exemplo, lançou no ano passado um serviço que cria um ponto de internet wifi nos carros, armazena dados e também emite alertas sobre o estado do veículo.

