Estácio Santo Amaro recebe investimento de R$ 10 mi em serviços de saúde

A faculdade Estácio, do grupo Yduqs, investiu R$ 10 milhões para reformar sua unidade em Santo Amaro, bairro da Zona Sul de São Paulo. Com mais laboratórios de saúde, também passará a oferecer atendimento gratuito em áreas como odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e enfermagem, em clínica universitária.

Em maio do ano passado, a empresa concluiu o investimento de R$ 20 milhões em um novo campus da faculdade na Barra da Tijuca, no Rio, com capacidade para mais de 10 mil alunos. O grupo estuda reformar unidades também em outros Estados, como Salvador e Belo Horizonte.

18/07/22

