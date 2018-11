Estado de São Paulo tem recorde de suficiência energética

A produção de energia no Estado de São Paulo vem gradativamente subindo, o que reduz a dependência do maior parque fabril da América Latina de insumos geradores de energia de outras regiões do País. Segundo o Balanço Energético do Estado de São Paulo 2018, referente ao ano passado e publicado pela Secretaria de Energia e Mineração, a dependência de insumos externos caiu para 40,7%, enquanto a produção do Estado foi para perto de 60% do consumo. Em 2011, a dependência chegou perto de 51%.

Energia limpa. O Estado de SP consumiu 27% de toda a energia utilizada no Brasil no ano passado. A participação de SP no consumo nacional de derivados de petróleo ficou em 21,6%. Já o uso de insumos energéticos renováveis teve a participação de 59,9% do bagaço de cana, 38,4% do etanol e 28,2% da eletricidade. Nos últimos 10 anos, São Paulo registrou uma queda significativa no uso de energias mais poluentes. O carvão teve a maior redução, de 99%. Já o óleo combustível apresentou uma queda de 60%.