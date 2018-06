Estatais chinesas de províncias começam a olhar para o Brasil

Uma segunda onda de empresas estatais chinesas está se formando em direção ao Brasil, agora no âmbito das províncias. Ainda que bastante tímido, o interesse dessas companhias têm chamado a atenção de profissionais que assessoram investidores chineses. Eles dizem que os questionamentos sobre Brasil começaram no segundo semestre de 2017 e se intensificaram neste ano. O foco de interesse são os setores de energia e infraestrutura. Até agora, apenas estatais nacionais do gigante asiático olharam para o País, incluindo fundos soberanos com experiência global.

