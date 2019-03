Estatal russa quer trazer novo helicóptero para o Brasil

A empresa Helicópteros da Rússia quer acelerar sua expansão no mercado privado do Brasil, enquanto sua controladora, a estatal de defesa russa Rostec, mira futuramente contratos com o governo de Jair Bolsonaro. Por enquanto, os negócios se concentram na aviação civil e a novidade está no lançamento do novo helicóptero, o Mi-17A2, uma aeronave de médio porte, para voos em áreas remotas, que teve seu primeiro protótipo lançado em novembro de 2014. A companhia já entregou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a documentação técnica e operacional do modelo.

Interesse O Brasil representa 37% da frota de todo o continente americano e a Helicópteros da Rússia aposta nas projeções de analistas do setor de que a demanda global por helicópteros deverá crescer 20% entre horizonte entre cinco e 10 anos. Desde 2000, a Rússia já entregou 16 helicópteros de diferentes modelos para clientes no Brasil. O Mi-17A1, versão anterior da aeronave, já é utilizado no País há mais de dez anos. Em 2010, o helicóptero foi apresentado pela Atlas Táxi Aéreo para prestar serviços de transporte para a Petrobras na região amazônica.

