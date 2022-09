Esteves pede para entrar na lista de ‘self made’ bilionários da Forbes

A revista ‘Forbes’ divulgou nesta semana uma lista de bilionários ‘self-made’, ou seja, que ficaram ricos por seus próprios meios. A lista, no entanto, não incluía André Esteves, do BTG Pactual. O banco, então, solicitou que o nome entrasse no ranking, o que levou à correção da lista (Esteves entrou na 5ª posição geral, modificando as posições de outros empresários). Não satisfeito com a correção da revista, o BTG procurou veículos de imprensa que haviam republicado o rol, pedindo a mesma correção.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 27/09/2022, às 17h29

