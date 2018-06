Estruturar negócio é maior preocupação de construtoras e incorporadoras

Uma das principais preocupações das construtoras, incorporadoras e escritórios de engenharia e arquitetura é com a estruturação de seu negócio, mostrou pesquisa conduzida pela Sienge, software de gestão da Construção Civil, com mais de 35 mil profissionais do setor. A questão foi apontada por 51,2% dos entrevistados, sendo que “reduzir custos” e “vender mais” foram identificadas como relevantes por 33,3% e 13,8% dos consultados, respectivamente.

