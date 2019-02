Estudantes brasileiros disputam torneio de matemática de Harvard-MIT

Coluna do Broadcast

Uma equipe de oito estudantes bolsistas brasileiros, de 16 a 18 anos, embarca para Boston, nos Estados Unidos, para competir no torneio de matemática de Harvard-MIT. Seis deles estão entre os 20 mais bem colocados nas seletivas brasileiras para a Olimpíada Internacional de Matemática. Quatro são bolsistas integrais em escolas particulares. Os outros ingressaram esse ano em universidades, também com bolsas. O BTG Pactual arcará com os custos da viagem.

