Europeu N26 chega ao Brasil para se tornar 1ª fintech global, diz fundador

Depois de adiar a chegada ao Brasil por quase três anos, o N26, maior banco digital da Europa, está operando em um sistema de testes com 2 mil usuários no País e planeja entrar por aqui de verdade até o fim do ano, sem falta. Quem promete é o cofundador e copresidente, Maximilian Tayenthal, que aponta o Brasil como um passo crucial na estratégia de crescimento do grupo.

“Queremos construir o primeiro banco de varejo global”, afirmou Tayenthal ao Broadcast, em sua primeira entrevista para a imprensa brasileira. A conversa aconteceu durante o World Mobile Congress (MWC) – feira de telecomunicações realizada em Barcelona na semana passada.

Para Tayenthal, o Brasil viveu muitos anos sob um oligopólio, o que ajuda a explicar por que as fintechs (que têm no Nubank seu maior expoente) conseguiram se destacar.

Mesmo com a concorrência em alta, ele defendeu que o N26 será capaz de ganhar mercado com serviços a custos baixos, e, principalmente, ao ajudar o cliente a controlar suas despesas – perrengue que muitos brasileiros conhecem bem. “É possível aumentar a penetração do mercado e conquistar clientes oferecendo também educação financeira”, disse.

Por coincidência, o Brasil será o 26º país onde o N26 lançará suas operações. Fundada na Alemanha em 2013, pelos sócios e Maximilian Tayenthal e Valentin Stalf, a instituição está presente em 24 países da Europa e nos Estados Unidos. O banco ensaiou uma estreia no Brasil entre 2019 e 2020, mas a pandemia adiou os planos. À época, a equipe local já tinha 15 pessoas, que foram dispensadas.

Dinheiro agora não falta para retomar a meta. A última injeção de capital, feita em outubro, no valor de US$ 900 milhões foi liderada pelas gestoras de recursos Coatue Management LLC e Third Point Ventures. O aporte avaliou o banco em US$ 9 bilhões.

Uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) também está nos planos. A ideia é ter, até o fim do ano, a estrutura pronta para o IPO. Mas não há data certa, nem pressa para esse passo.

Com mais de 7 milhões de clientes, o banco digital ainda não dá lucro. O balanço mais recente é de 2020, quando teve prejuízo líquido de 151 milhões de euros. Veja a seguir os principais trechos da entrevista:

Broadcast: Quando o N26 começará a operar para valer no Brasil?

Maximilian Tayenthal: Estamos atualmente com um sistema fechado, com cerca de 2 mil usuários em fase de testes. Vamos lançar comercialmente ainda este ano.

Broadcast: Ainda no primeiro semestre?

Tayenthal: Não tão perto assim, mas este ano com certeza.

Broadcast: Por que vocês decidiram entrar no Brasil?

Tayenthal: A internacionalização faz parte da nossa genética. Desde o início, queríamos construir o primeiro banco pan-europeu, algo muito especial porque o mercado bancário europeu é extremamente fragmentado. Na Alemanha, tem os bancos alemães, na França tem os bancos franceses, etc, tudo voltado ao público local. Somos o único que funciona baseado em uma plataforma de tecnologia que obteve licenças para atuar em vários países do continente. A visão estratégica foi crescendo e, hoje, queremos construir o primeiro banco de varejo global.

Broadcast: Algum aspecto do mercado brasileiro chama mais a sua atenção?

Tayenthal: Ao olhar para os mercados, observamos indicadores de desempenho como: acessibilidade (ao sistema financeiro), ambiente regulatório, tamanho do mercado, entre outros. O Brasil se destacou nesses quesitos. Tradicionalmente, o País tem sido dominado por um oligopólio de bancos ‘semelhantes’. Um tempo atrás olhamos o mercado brasileiro e descobrimos que o País estava em terceiro lugar em termos de geração de receita de serviços bancários (atrás de Estados Unidos e China). De lá para cá, não surpreendentemente, houve grande avanço de novos concorrentes, como o Nubank e vários outros que têm sido bastante fortes.

Diferentemente da Europa, em que qualquer um tem conta bancária, no Brasil muitas pessoas não são bancarizadas. É possível aumentar a penetração do mercado e conquistar clientes oferecendo também educação financeira. Por exemplo: vamos mostrar ao cliente quanto ele ganha e quanto ele gasta, com estatísticas claras e transparentes. Vamos dar um foco bem maior na educação financeira no Brasil.

Broadcast: Mas qual será a prioridade? A ideia é roubar clientes dos outros bancos ou mirar o público sem conta em banco?

Tayenthal: É um pouco como na Europa. Estamos focando em todas as pessoas que gostariam de ter uma ótima experiência como cliente bancário. Podemos tanto fornecer nosso produto a preços melhores, quanto ajudar no controle financeiro. Basicamente queremos atrair os consumidores que simpatizam com essa ideia, o que pode abranger todas as faixas etárias e grupos sociais.

Broadcast: O senhor admitiu que há fintechs fortes no Brasil, como o Nubank. O N26 não está chegando tarde? Não há risco de oferecer mais do mesmo?

Tayenthal: Tudo se trata de fornecer um ótimo produto e deixar o cliente escolher. É difícil conseguir as licenças de operação, conquistar o cliente e oferecer um produto bancário bem testado e que realmente funcione. No final, o cliente vai escolher quem o entenda melhor. Outra coisa: o mercado bancário é enorme, e o momento é bom porque estamos vendo uma transição massiva dos clientes do ambiente offline para o online, da agência para o celular.

Broadcast: Quais as implicações disso?

Tayenthal: Em todos os países nos quais estamos, podemos ver que a maioria das pessoas ainda têm conta nos bancos tradicionais. Mas nos próximos anos haverá bilhões de pessoas que deixarão de usar as agências, e, em troca, terão serviço financeiro apenas com a “aparência” de ser online. São esses clientes que podemos conquistar, com serviços realmente digitais e eficientes.

Broadcast: No Brasil, vocês planejam crescer por conta própria ou consideram também realizar aquisições?

Tayenthal: Não entramos em um mercado pensando em fusões e aquisições, mas em haver foco em forte crescimento orgânico. Na Europa, por exemplo, a maioria dos clientes ainda está aderindo ao N26 porque conheceu o nosso produto pela indicação de um amigo. Isso é extremamente importante.

Broadcast: Dá para crescer só no boca a boca digital? As fintechs se esforçam muito para obter escala, mas isso é algo que geralmente demanda muito investimento.

Tayenthal: Crescimento é, obviamente, um de nossos indicadores de desempenho mais importantes, e não podemos gastar bilhões em aquisição de clientes. Realmente, temos de convencer os clientes pela beleza e pela visibilidade de nosso produto. Somos obcecados pelo nosso produto. No começo, na Europa, não fazíamos marketing ‘planejado’. Em um certo momento, fizemos relações públicas, conversamos com a mídia. Vamos num passo a passo.

O senhor fez palestra na Mobile World Congress. Também esteve no evento a negócios? Faz sentido para o N26 firmar parcerias com as teles para acelerar a aquisição de clientes? No Brasil, por exemplo, a TIM e o C6 têm um trato nessa linha.

Tayenthal: A ideia de firmar parcerias é interessante. Ao oferecerem serviços financeiros, as teles geram valor, o que ajuda a rentabilizar a grande base de clientes. Mas, no começo, a nossa ideia é lançar o produto e obter retorno dos usuários. Aí começa o aprendizado sobre qual produto está funcionando, qual precisa de ajustes. Os desejos do consumidor são os guias mais importantes.

* O jornalista viajou à World Mobile Congress (MWC), em Barcelona, a convite da Huawei.

