Ex-Alpargatas, Márcio Utsch passa a integrar conselho da Centauro

Coluna do Broadcast

O ex-presidente da Alpargatas, Márcio Utsch, assumiu uma das cadeiras do conselho da Centauro, rede de produtos esportivos da América Latina. Utsch esteve na Alpargatas por 21 anos, dos quais 15 na presidência. Ele se desligou da fabricante de chinelos brasileira preferida entre celebridades no mundo em dezembro de 2018. O executivo foi responsável também por alavancar a liderança em calçados de corrida para a Mizuno no Brasil.

Novos ares. A chegada de Utsch segue-se à abertura de capital da Centauro em maio deste ano, que movimentou pouco mais de R$ 772 milhões. A estratégia desenhada pela companhia, a partir da oferta de ações, estava focada na abertura de novas lojas, amortização de dívidas e fortalecimento do negócio de Omnichannel, venda integrada entre diferentes canais digitais.

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter