Ex-Avon, David Legher, vai presidir seguradora Prudential

Coluna do Broadcast

O ex-Avon David Legher está de volta ao mercado de seguros na função de executivo. O colombiano foi escolhido para presidir a seguradora norte-americana Prudential, com foco em seguro de pessoas. Ele deixou o comando da fabricante de cosméticos Avon, adquirida pela Natura, no ano passado após seis anos no posto e quase 18 anos de casa.

Bom filho… Antes, Legher atuou por mais de uma década na seguradora Sura. O executivo assume a presidência da Prudential, que estava vaga desde outubro do ano passado, após a saída de Marcelo Mancini, que ficou no comando do grupo por dois anos.

… à casa torna. Para assumir o posto, Legher deixou o conselho de administração da Sura, onde estava havia quase dois anos. Seu nome precisa passar pelo crivo da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+