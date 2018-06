Coluna do Broadcast

A ex-diretora executiva do Banco Espírito Santo de Investimento no País, atual Haitong Brasil, Mércia Carmeline, acaba de assumir como uma das três principais sócias do escritório Filhorini, Blanco e Carmeline, que passou a incorporar seu sobrenome. Lá ela será responsável pelas áreas societária, bancária, de infraestrutura, mercado de capitais, compliance, anticorrupção, dentre outras.

