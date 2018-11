Ex-BB Alberto Monteiro vai comandar nova vice-presidência do Santander

O ex-Banco do Brasil Alberto Monteiro, atualmente responsável pelo segmento Private do Santander Brasil, fará voos mais altos. Seu nome foi escolhido para comandar uma nova vice-presidência do banco, com foco na gestão de grandes fortunas – ou Wealth Management, conforme antecipou ontem, dia 31, a Coluna do Broadcast, às 16h05. Ficarão sob seu guarda-chuva a gestora de recursos do Santander e a área de private, que cuida dos clientes de alta renda da instituição, num claro movimento do banco para reforçar sua atuação neste segmento, cuja concorrência foi turbinada nos últimos tempos pela XP Investimentos. Antes, grandes fortunas ficavam nas mãos da vice-presidência de Finanças, sob os cuidados de Carlos Rey de Vicente. Com essa cadeira, o Santander passa a ter 11 vice-presidências.

Bem cotado. O executivo assume o novo desafio em janeiro de 2019. Além disso, Monteiro também vai integrar o Comitê Executivo do Santander Brasil, ao lado do presidente do banco, Sergio Rial, e dos demais vice-presidentes da instituição. Vindo do BB, onde ocupava o cargo de vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores, ele desembarcou no banco em maio deste ano.

Mais uma. Além de Monteiro, outra nova integrante da alta cúpula do Santander no Brasil, a partir de janeiro, será Patrícia Audi, recém chegada ao banco e que ocupará a vice-presidência de marketing. Ela substituirá Marcos Madureira, que vai se aposentar, após mais de dez anos de Santander. O executivo deve continuar assessorando o banco em determinados assuntos. Patrícia, com mais de duas décadas de experiência no setor público, também terá uma cadeira no comitê executivo do Santander a partir do ano que vem. Procurado, o banco confirmou as movimentações.

Foto: Julio Rua/Divulgação