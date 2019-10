Ex-BB Marcelo Labuto vai integrar diretoria de varejo do Santander após quarentena

O ex-vice-presidente do Banco do Brasil Marcelo Labuto já tem destino certo. Vai integrar a diretoria de varejo do Santander Brasil. Seu nome já foi anunciado internamente no banco, mas o executivo ainda tem de cumprir quarentena de seis meses. A informação, antecipada pela Coluna do Broadcast, foi confirmada pelo Santander. É o terceiro executivo que deixa o BB com destino ao banco espanhol. Antes, Rogério Panca, de meios de pagamentos, e Alberto Monteiro, de relações com investidores, já haviam trilhado o mesmo caminho.

Rápido. Labuto se desligou do BB no início do mês após dez meses da troca de comando do BB no governo de Jair Bolsonaro. Ele chegou a ser cotado para assumir a presidência do banco, cargo que ocupou por alguns meses em meio à troca de gestões, por ser considerado técnico pelo mercado. Com a escolha do economista Rubem Novaes para presidir o BB, Labuto integrou a alta cúpula, respondendo por varejo, segmento que já comandava na administração anterior. Antes, presidiu a holding de seguros do banco, a BB Seguridade.

Contato: colunabroadcast@estadao.com