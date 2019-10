Ex-BB Marcelo Serfaty deve presidir conselho de administração do BNDES

O ex-conselheiro do Banco do Brasil, Marcelo Serfaty, já tem destino dentro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele deve presidir o conselho de administração do banco no lugar de Carlos Thadeu de Freitas Gomes. Sócio-fundador do fundo de private equity (que compra participação de companhias) G5 Partners, Serfaty chegou ao BNDES com a missão de ajudar e acelerar a venda de ativos, que até aqui tem deixado a desejar.

A troca no colegiado do banco de fomento ocorre após a destituição do diretor de Investimentos, Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES, André Laloni, que pediu licença após falta de apoio da direção para tocar a agenda de desinvestimentos. Serfaty substituirá Gomes que, antes foi diretor do BNDES entre agosto de 2017 a janeiro.

A cargo do governo, a indicação de Serfaty já teria sido feita e está no Comitê de Elegibilidade do BNDES. No BB, o executivo era o conselheiro independente indicado pelo Ministério da Economia. Procurado, o BNDES não comentou. O Ministério da Economia também não se manifestou.