Ex-BB Rogério Panca vai para o Santander após quarentena

O ex-Banco do Brasil Rogério Panca, que renunciou na quarta-feira ao cargo de diretor de Meios de Pagamento do banco público, já tem destino após cumprir a quarentena de seis meses. Ele deve assumir uma posição no concorrente privado Santander Brasil na mesma área de atuação.

Adelante. Seu futuro na casa nova, porém, não deve parar aí. A ideia é que Panca seja preparado para alçar cargos mais altos no banco, sucedendo algum executivo da área de meios de pagamentos que deve mudar de posição. Um dos nomes citados nos bastidores é o do diretor de cartões do Santander, Rodrigo Cury. Ex-Citi, o executivo está há quatro anos no banco e capitaneou o salto da instituição na área de meios de pagamentos. Procurado, o Santander não comentou.

Ao noticiar a renúncia de Panca, por meio de comunicado ao mercado, na noite do dia 2, o BB informou que Edson Rogério da Costa, com 33 anos de casa, será seu substituto. Atual diretor da Diretoria Comercial Varejo, ele passou ainda por crédito e Corporate Bank. Em evento do Bradesco BBI ontem, o presidente do BB, Rubem Novaes, em uma lamentação adiantada, reclamou que a concorrência “vive tirando gente do banco em cargo de destaque”. “O Banco do Brasil perde muita gente para o mercado”.

