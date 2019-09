Ex-BC Isaac Sidney é cotado para suceder Murilo Portugal na Febraban

O ex-diretor do Banco Central Isaac Sidney é o principal nome cotado para suceder Murilo Portugal no comando da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O mandato atual termina em março do ano que vem. Portugal está à frente da associação dos bancos desde 2011. Apesar de já ter dado sinais de que desejava deixar o posto após quase uma década, há, nos bastidores, um grupo que tem suas dúvidas. As discussões para a escolha ou manutenção do presidente da Febraban já estariam em curso. Sidney desembarcou na Febraban em maio. Ele entrou no lugar do também ex-BC, Alvir Alberto Hoffman, que foi convidado a se retirar da federação para dar lugar ao colega. Ele, até então, era o escolhido a suceder Portugal no comando da Febraban.

Predestinado. No entanto, um grande banco indicou Sidney para a vaga de vice-presidente da Febraban, de olho no cargo. Entre outros associados, não há objeção em relação ao nome. Pelo contrário. Resta saber se Portugal vai tirar seu time de campo.

Com a palavra. Procurada, a Febraban informou que não comenta especulações. Sidney disse que “considera descabida qualquer especulação de seu nome numa posição distinta da que atualmente ocupa na governança interna da federação”.