Ex-BC Isaac Sidney vai para vice-presidência na Febraban

O ex-diretor do Banco Central, Isaac Sidney, vai ser vice-presidente executivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Ele ocupará a cadeira que vai ficar vaga pelo também ex-BC, Alvir Alberto Hoffman, que deixará o cargo no fim do mês para ocupar um assento no comitê de auditoria da B3. Além disso, também tem sido sondado para Conselhos de entidades do setor financeiro. Sidney, cujo nome deve ser oficializado em breve, assume o novo posto na entidade dos bancos em maio.

Do outro lado. Desde que deixou o BC depois de 18 anos no órgão, o especialista se tornou sócio e consultor jurídico para área de regulação bancária do escritório Warde Advogados. Para assumir o cargo na Febraban, contudo, Sidney deixará a posição. Deve formalizar sua saída do escritório ainda essa semana. Durante sua passagem na autoridade monetária, atuou como procurador-geral, diretor, secretário-executivo e chefe de gabinete da presidência.

