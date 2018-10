Ex-BNY Mellon abrem escritório de agentes autônomos Guelt Investimentos

As ex-BNY Mellon e Icatu, Patrícia Bittencourt e Ana Paola Guetta, se uniram para abrir o escritório de agentes autônomos Guelt Investimentos, localizado no Leblon, no Rio. A empresa já nasce com R$ 1,5 bilhão sob administração. O tíquete médio dos clientes é de cerca de R$ 2 milhões. A meta é captar R$ 1 bilhão em ativos ao longo de 2019.

