Ex-BTG e ex-GP vão para o Credit Suisse para comandar M&A e mercado de capitais

Os ex-executivos do GP Investments, Thiago Rocha, e do BTG Pactual, Eduardo de La Peña, acabam de chegar no Credit Suisse para comandarem as áreas de fusões e aquisições (M&A) e de mercado de capitais (Equity Capital Markets – ECM), respectivamente. Ambos se reportarão a Bruno Fontana, chefe do banco de investimento do Credit Suisse no Brasil.

Aposta

Os executivos chegam para dar mais musculatura à equipe do banco suíço. Depois de assessorar a venda de 80% do Walmart Brasil ao fundo norte-americano Advent, o Credit conta, nesse momento, com um “pipeline” de 30 mandatos, entre M&As e ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês).

