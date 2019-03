Ex-Citi, Hélio Magalhães vai presidir Conselho da Caixa

Hélio Magalhães, ex-presidente do Citi no Brasil, vai presidir o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal na gestão de Pedro Guimarães. A composição do colegiado está sendo estruturada, mas o martelo pelo seu nome já teria sido batido. A chegada de Magalhães deve repaginar o Conselho da Caixa, que tradicionalmente foi tocado por executivos de carreira preferencialmente no setor público. O mesmo movimento já foi adotado na composição da alta cúpula do banco que passou a ter nomes da iniciativa privada. O executivo comandou o Citi entre 2012 e 2015, quando comandou a venda da Credicard e, posteriormente, do banco de varejo para o Itaú Unibanco. Antes, ele trabalhou entre 1984 e 2001 no mesmo Citi e por 11 anos na American Express.

