Ex-CVM Maria Helena Santana preside comitê de auditoria da XP

A ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Maria Helena Santana foi escolhida para presidir o comitê de auditoria da XP. Ela esteve à frente da autarquia de 2008 a 2012. O comitê conta ainda com Geraldo Travaglia Filho, que era do comitê de auditoria do Itaú Unibanco; Paulo Sergio Miron, diretor-executivo do Itaú; Frederico Seabra de Carvalho, executivo da General Atlantic; e Frederico Arieta da Costa Ferreira, sócio do Grupo XP. O comitê foi criado em outubro e sua primeira reunião aconteceu no final do mesmo mês. O próximo encontro está marcado para dezembro.