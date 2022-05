Ex-diretor do BC, Fabio Kanczuk vai comandar área de macroeconomia na ASA

O ex-diretor de Política Econômica do Banco Central Fabio Kanczuk vai comandar a área de macroeconomia da ASA Investments quando acabar sua quarentena, em julho. Kanczuk deixou o BC no fim de seu mandato, em 31 de dezembro.

Ele vai assumir o lugar de Carlos Kawall na gestora criada por Alberto Joseph Safra. Kawall, que é ex-secretário do Tesouro Nacional, saiu da ASA em fevereiro, para um período sabático.

Economista representou Brasil junto ao Banco Mundial

Kanczuk é mais um peso pesado que se junta à equipe de macroeconomia da gestora. Recentemente, Jeferson Bittencourt, ex-secretário do Tesouro no governo Jair Bolsonaro, assumiu como economista da casa. A ASA também está aumentando a equipe de análise macroeconômica, com um novo economista para a área internacional.

Kanczuk assumiu a cadeira de diretor de Política Econômica do BC em outubro de 2019. Antes, foi representante do Brasil junto ao Banco Mundial e secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. O ex-diretor do BC é bacharel em Engenharia pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Ph.D. em Economia pela Universidade da Califórnia.

Procurada, a ASA Investments disse que não iria se manifestar.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 05/05/22, às 09h23.

