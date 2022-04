Ex-diretor do BC João Manoel Pinho de Mello vira sócio da gestora do Opportunity

O ex-diretor do Banco Central, João Manoel Pinho de Mello, vai para o Opportunity. A partir de agosto, quando acaba sua quarentena, ele passa a ser sócio da gestora de recursos do banco.

Pinho de Mello esteve à frente do projeto do BC que criou o Pix e anunciou sua saída da autoridade monetária no fim de outubro de 2021. Ele poderia renovar seu mandato por mais um ciclo, mas optou por não fazê-lo.

O ex-diretor de organização do sistema financeiro do BC é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), tem mestrado em Economia pela PUC do Rio e fez doutorado na Universidade de Stanford.

Atualmente Pinho de Mello é professor no Insper. Antes do BC, convidado pelo então ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ocupou cargos na pasta como o de Secretário de Política Econômica.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 20/04/22, às 16h15.

