Ex-donos da Santher processam assessoria ligada ao Société por fraude

As sócias da assessoria financeira Global Partners, Raquel Moura Borges e Rita de Cássia Ramoni, estão sendo acusadas de fraude, em uma ação que também envolve o banco francês Société Générale. O processo é movido pelo casal de empresários Ruy e Muna Maria Haidar, antigos donos da Santher (das fraldas Personal, papéis de cozinha Snob e lenços Kiss), que pedem indenização de US$ 1 milhão. As duas representantes da assessoria prestavam serviço de gestão de investimentos e orientavam clientes a abrirem uma conta no banco, no qual seriam feitos depósitos e para que as operações começassem.

A acusação é de que teriam feito transferências de recursos sem autorização – o dinheiro foi usado na compra de imóveis nos Estados Unidos. Também teriam falsificado extratos para esconder que havia menos dinheiro em conta – o que teria passado despercebido pelas diligências do Société.

Assessoria é questionada no Brasil e nos EUA

A Global Partners tem escritórios em Nova York, e suas sócias são investigadas em outros oito casos semelhantes pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. No Brasil, elas também respondem por desvios de investimentos da família Vezozzo, fundadora da rede de hotéis e resorts Bourbon. O conjunto de processos e penas é avaliado em mais de R$ 40 milhões.

O Tribunal de Justiça de São Paulo já expediu decisão liminar na qual determina o arrolamento dos bens de Raquel Borges, estabelece o Brasil como jurisdição para o caso que envolve da família Haidar e proíbe o banco francês de recorrer ao sistema judicial de outros países. Cabe recurso. Procurados, Société Générale e Global Partners não concederam entrevistas.

