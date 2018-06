Ex-FGC se une a ex-diretores do Confidence para atuar no câmbio

O ex-presidente do Fundo Garantidor de Crédito, Antonio Carlos Bueno, voltou ao mercado, agora com seu próprio negócio, uma corretora com foco em assessoria na área de câmbio. Como diferencial, a IB Câmbio e Investimentos Globais pretende oferecer todo o leque de serviços de câmbio relacionados à exportação e importação para empresas menores, com faturamento abaixo de R$ 300 milhões ao ano. A corretora tem ainda como sócios os ex-diretores estatutários do Banco Confidence Emerson Marchiori e Alexandre Ferrari.

Outra frente. No segundo trimestre, a corretora começará a atuar também na compra e venda de títulos de renda fixa e, em cinco anos, espera que esse segmento represente um quarto das receitas. A expectativa é de R$ 2 milhões nesse primeiro ano, indo para R$ 10 milhões no quinto ano da corretora. Bueno deixou a presidência do FGC em 2013 e atuou durante a administração temporária do Banco Cruzeiro do Sul, que teve a falência decretada em 2015.

