Ex-GPA Pestana pode fazer parte do conselho do Walmart

O ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar (GPA), Enéas Pestana, é cotado para assumir um posto no conselho de administração do Walmart Brasil, que teve uma fatia de 80% comprada pelo fundo de private equity Advent. A consultoria presidida por Pestana teria assessorado o Advent no negócio, um dos mais importantes do varejo brasileiro nos últimos dez anos.

Desafios

O desafio do Walmart sob novo comando será revitalizar os negócios. No Brasil, os norte-americanos nunca conseguiram emplacar a estratégia do “preço baixo todo dia”, que prega maior estabilidade dos preços em vez de ofertas de curta duração. Agora, a expectativa é de que a rede adote estratégias de preços e de promoções mais dinâmicas. Procurados, Advent e Walmart não comentaram. (Dayanne Sousa)

