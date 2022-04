Ex-PicPay e Uber, Flavio Tonetto assume comando da Coinbase no Brasil

A Coinbase, maior plataforma de criptoativos dos Estados Unidos listada em bolsa, contratou Flavio Tonetto Plein, ex-PicPay e Uber, para assumir o comando da empresa no Brasil. Tonetto será o country manager da operação da empresa norte-americana e, ao lado de Marcello Azambuja, ficará encarregado de desenvolver o projeto da Coinbase para se tornar líder na América Latina. Uma das estratégias para isso envolve negociações para aquisição da 2TM, dona do Mercado Bitcoin. Paralelamente, com a chegada de Tonetto, a Coinbase iniciou contratações de engenheiros, designers e diretores de pagamentos.

Anteriormente, Tonetto estava à frente do PicPay Store, plataforma aberta para empresas criarem seus próprios apps. No Uber, foi responsável pelos negócios do Uber Eats.

Até então, Marcello Azambuja tocava as atividades da Coinbase no Brasil com foco no desenvolvimento dos sistemas digitais para conexões da empresa com clientes e meios de pagamento. Antes da Coinbase, Azambuja foi diretor global de engenharia do Uber.

A Coinbase listou suas ações na Nasdaq no ano passado, movimentando US$ 86 bilhões. Segundo informações do site da empresa, são 89 milhões de clientes em 100 países participantes de sua rede, com volume trimestral de transações de US$ 547 bilhões.

