Ex-presidente da Fogo de Chão agora expande rede de galeterias

Encabeçada pelo empresário Paulo Geremia e por Jandir Dalberto, que por sete anos presidiu a rede de churrascarias Fogo de Chão, hoje controlada pelo fundo americano Rhône Capital, a rede Galeto DiPaolo vai começar de vez sua expansão em São Paulo. A abertura de sua segunda unidade, em Pinheiros, na qual foram investidos quase R$ 2 milhões, está prevista para ocorrer ainda no primeiro semestre. A empresa já trabalha na escolha do endereço para abrir seu terceiro restaurante na cidade, o que pode ocorrer ainda em 2019. Os planos de expansão incluem também a abertura de restaurantes em outros estados.

Mapa acima. Geremia criou a rede no Rio Grande do Sul há 25 anos. Dalberto entrou no negócio em 2017, um ano depois de deixar a Fogo de Chão, para ser sócio das operações localizadas fora de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Galeto DiPaolo tem hoje 12 unidades. A única fora do Sul é a que funciona na Vila Olímpia, na capital paulista, aberta com a chegada do novo sócio. A empresa faturou R$ 55 milhões em 2018 e pretende crescer 5% neste ano – projeção mantida mesmo que, no acumulado dos três primeiros meses, o crescimento tenha ficado na casa de dois dígitos.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+